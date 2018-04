'Luis Miguel' cambió de horario a pedido oficial: Productor

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

La serie biográfica de Luis Miguel que se estrena este fin de semana por Netflix y Telemundo ha creado tanta expectativa que tuvo que cambiarse su horario para que no interfiriera con el primer debate presidencial de México, a pedido oficial.



“Creo que a alguien en el gobierno le dio miedo que se fuera a opacar el hermoso debate. Va a estar entretenidísimo y dijeron ‘no sean mala onda’”, dijo el productor Pablo Cruz el martes por la noche en la alfombra roja de la serie, en la Ciudad de México.



Cruz y el director de “Luis Miguel, la serie”, Humberto Hinojosa, confirmaron que se pidió que el horario de estreno se corriera una hora, a las 22:00 horas centro de México. El debate comenzará a transmitirse dos horas antes (Otros dos están previstos para el 20 de mayo y el 12 de junio. Las elecciones se realizarán el 1 de julio).



La coproducción de Telemundo y Netflix no seguirá el formato tradicional del servicio de streaming, que estrena temporadas completas de series, sino el tradicional de televisión, con un episodio cada domingo a las 9 pm en la cadena y la plataforma digital.



Hinojosa dirigió los 13 capítulos de la primera temporada, que retrata el paso a la edad adulta de Luis Miguel en las décadas de 1980 y 90.



Es fuerte “ver los sacrificios que va haciendo la familia como ente para que el pequeño tenga éxito y al mismo tiempo los sacrificios que va haciendo él como persona para continuar su carrera. No creo que mucha gente esté dispuesta a ceder tanto por sus sueños como él lo hizo”, dijo el director.



Luis Miguel estuvo al tanto de todo el desarrollo de la serie, que se rodó en Acapulco, la Ciudad de México y España.



“No podemos decepcionarle ni fallarle en nada. Hacerlo sería estar muy debajo de su nivel y no podemos”, dijo Cruz.



Diego Boneta, quien encarna al llamado “Sol de México”, estaba interesado en llevar a la pantalla la historia del astro antes de que la producción comenzara hace dos años.



“No me la creo, tengo que estar como tocando aquí cada dos minutos para darme cuenta que esto es verdad”, dijo emocionado a su paso por la alfombra roja. “Ha sido la mejor experiencia, el mejor rodaje de mi vida, viviendo aquí en México haciendo una producción latina”.



Camila Sodi, quien interpreta a un misterioso amor de Luis Miguel en la serie, desfiló con un vestido de Christian Dior con cuentas rectangulares color cobre que combinó con botas con aire victoriano igualmente firmadas por la casa.



“De Diego te puedo decir que se comió a Luis Miguel, canta igualito que él, canta todas las canciones que van a ver en la serie. Se metió en tal nivel al papel que nos jalaba a todos los demás del ensamble”, dijo la actriz.



El español Oscar Jaenada, que interpreta al padre del cantante, afirmó que era un honor estar en el estreno de la serie en México.



“Desde pequeño sabía que mi vida iba a estar ligada a este país”, dijo el actor, quien interpretó al ídolo mexicano Mario Moreno “Cantinflas” en la película biográfica de 2014. “Siempre ha habido algo ahí que me hablaba de México... Mi casa la tengo pintada como la casa de Frida (Kahlo) y Diego Rivera”.



Jaenada contó que recientemente fue a ver un concierto de Luis Miguel en el Auditorio Nacional, parte de su gira “México por siempre”.



“Me quedé impresionado. Ahora conociendo su historia y conociendo la figura de su padre, verle con la fuerza que le vi y con el público que tenía me impresionó muchísimo”, apuntó el actor.



La productora ejecutiva Carla González confía en que la serie dejará satisfecha a los admiradores del cantante y adelantó que están en conversaciones para una segunda y tercera temporada.



“No vamos a decepcionar a los fans que quieren que se abarquen temas que ahora se han considerado intocables. No hay tema intocable”, dijo González.



“Abarcamos no solamente el área profesional de Luis Miguel, el área personal y también en su pasado, la historia de su familia, cada personaje... Es una enorme responsabilidad, porque al final casi todas las personas retratadas en la serie son personas vivas”.