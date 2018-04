Los 10 logros de la carrera de Eiza González

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La actriz Eiza González se quejó de las notas amarillistas en que las mujeres son juzgadas por su aspecto y no por su trabajo.



Su molestia se generó luego de la publicación de una nota en donde se destacaba que fue captada sin maquillaje.



También durante la pasada entrega del Óscar, en México se habló más del vestido que usó para la gala.



Aquí te presentamos algunos de los logros que Eiza ha tenido:



- A los 17 años fue elegida como protagonista de la telenovela "Lola, érase una vez"



- Entre 2007 y 2013 trabajó en producciones como "Una familia de tantas", "Mujeres asesinas" y "Sueña conmigo"



- En 2013 se mudó a Los Ángeles para hacer carrera en Hollywood y al año siguiente ya había conseguido un papel en la serie "From Dusk till Dawn", de Robert Rodriguez.



- Participó en la cinta "Baby driver", al lado de actores como Jon Hamm y Jamie Foxx



- Puso voz en la versión en español de las películas "Dr. Seuss' Horton Hears a Who!" y "The Croods"



- Fue elegida para presentar un par de premios en la gala del Oscar 2018



- Participó en el video "Supplies", de Justin Timberlake



- Fue elegida para actuar en la adaptación del manga de "Alita Battle Angel", dirigida por Robert Rodriguez y producida por James Cameron.