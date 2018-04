Jorge D'Alessio aleja el miedo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A menos de un mes desde que lo drogaran y lo asaltaran, luego de tomar un taxi en las calles de la ciudad de México en la colonia Condesa, Jorge D'Alessio dijo que esta situación lo ha hecho replantearse su forma de ver la vida y valorar más otras.



Agradeció que su esposa Marichelo, hermana de la cantante Anahí, estuviera ahí para apoyarlo.



"Mi esposa sobre todo es la más pendiente. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, no hay una persona en toda mi familia más pendiente de mí. Es mi angelito, mi compañera de vida, mi amante, mi mejor amiga. Ella se ha encargado de estar siempre; si la amaba con una parte de mi cuerpo y de mi corazón, eso se multiplicó", mencionó.



D’Alessio añadió que, pese a lo vivido, no deja de creer en la gente y que esto le ha servido como lección, además de que le cambió la forma de ver la vida.



"Me dejó muchísimas cosas que aprender, como tener más precaución. A veces somos muy confiados; nunca me había pasado a mí, y no quiero perder la confianza en la gente. Es importante poner atención, fue un error completo haber aceptado una bebida, nunca más lo vuelvo a hacer y más cuando yo siempre le he dicho a mi hija, que ya va a cumplir 15 años que, si va a salir, nunca pierda su vaso de vista, que si lo pierde de vista se sirva otro, y que me haya pasado a mí, no ma..."



"También deseo valorar muchas cosas; lo que me dieron es una droga muy peligrosa, el médico le dijo a mi esposa que, un poquito más de eso y hubiera quedado en coma".



"Valoro mucho más las cosas importantes de la vida y hoy las valoro más, disfruto cada sonrisa de mis hijos, cada vez que quieren hablar, y a mí esposa y a mi gato, a mis amigos, despertar y también respirar".



El músico agregó: "Se despertó en mí esa responsabilidad civil de decir aguas, tengan cuidado porque esto está pasando", afirmó.



Sobre cómo va la denuncia que hizo, expresó que espera las autoridades capitalinas logren dar con el responsable y que el proceso sigue en curso.



"Es una denuncia que sigue en investigación y esperemos que pronto nos den noticias; como ciudadano que denuncia se hace toda la investigación. Sé que le hablaron a mi esposa hace poco y que van bastante avanzados. Yo espero que lo agarren y sirva de ejemplo", finalizó el integrante del grupo Matute.