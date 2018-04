Il Divo agradece el cariño del público mexicano

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A manera de homenaje y de volverla suya, el grupo Il Divo lanza al mercado el tema "Hello", que en 2015 lanzara la británica Adele.



El grupo conformado por cuatro voces masculinas de distintas nacionalidades explicó en conferencia de prensa que no descartarían la idea de hacer lo mismo con temas de cantantes mexicanos, para expresar su agradecimiento a este país.



"Hemos estado cinco veces en México dentro de tours, hemos venido muchas más, pero para mí creo que el público aquí es espectacular, porque hay una gran apertura de corazón, abrazan nuestra música, hay mucho amor cuando estamos sobre el escenario", dijo David Miller.



Aunque contaron con el respaldo de la artista británica para hacer suya la mencionada "Hello", dijeron desconocer si será del agrado de Adele y no descartaron la idea de hacer lo mismo con temas de algunos cantautores mexicanos.



"Lo hemos hablado alguna vez, sinceramente no está descartado el poder hacer algo. Podría caber totalmente, yo creo que la música mexicana hay muchísimos y podría ser un disco fantástico", indicó Carlos Marín.



Il Divo adelantó que buscarán complacer con lo mejor de su repertorio en la cita que tienen pactada para el 26 de abril en el coloso de Reforma como parte de su "Timeless Tour".



"Traemos un espectáculo con 20 músicos, va a ser un look muy años 40, como de la época del cine negro, interpretaremos canciones de los años 30, 40", explicó Menchero.