Luis Miguel es superdotado, yo no: Diego Boneta

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La similitud que existe entre la carrera de Luis Miguel y la de Diego Boneta es notable, ambos comenzaron en los escenarios a los 11 años, los dos iniciaron cantando y por las venas de los dos corre una mezcla de nacionalidades.



Sin embargo, Boneta confiesa que la gran diferencia que existe entre ellos es que mientras "El Sol" es un prodigio artístico con un gran talento, él carece de todo eso.



"Luis Miguel nació con un increíble talento, es un superdotado y yo no. Yo, más que talento, nací con muchas ganas y mucha hambre de hacer lo que hago. Cuando ahora veo las cosas que hice de pequeño, cuando comencé y ves lo que hizo Luis Miguel, notas la diferencia, a él lo ves cantando 'La malagueña' y lo talentoso que es; yo no tengo ese talento pero sí me he preparado mucho como actor y cantante durante años. Luis Miguel ni siquiera tuvo que tomar clases de canto, él nació así", detalló Diego en entrevista.



Por eso señala que antes de que lo llamaran para participar en Luis Miguel la serie, él estaba armando una película sobre la vida del intérprete de "La incondicional".



"Cuando me marca Mark Burnett, productor de la serie, para decirme: ‘Tenemos los derechos de la vida de Luis Miguel y queremos hacer esta serie’, sabía que quería hacerlo creíble y por ello me preparé demasiado".



El actor mexicano comentó que durante este tiempo pidió consejos de su compañero de producción Oscar Jaenada y de Jamie Fox, quien hizo la película "Ray" acerca de Ray Charles, una de las referencias fílmicas de Boneta al momento de hacer la serie.



"Jaenada y Jamie Fox me dijeron que hiciera todo lo que pudiera y que no dejara que hubiera referencia del Luis Miguel real, por eso se decidió que fuera mi voz, que el de los videos musicales fuera yo, que en las fotos familiares apareciera yo en el papel de Luis Miguel".



Luego de terminar de grabar la serie, Diego reconoce que pasó de admirar al artista Luis Miguel para apreciar y admirar al ser humano que existe tras el ídolo.



También considera que es el mejor momento para que un proyecto como éste vea la luz, pues cree que es triste que los homenajes lleguen cuando los artistas mueren.



"Algo que no me gusta es que se esperen para celebrar a la gente hasta que muere, es como Juan Gabriel que era un muy buen amigo mío, él era como un mentor para mí, tres días antes de que se muriera me marcó para invitarme a hacer el cuarto dueto con él y el domingo se murió y luego luego empezaron con el asedio y eso no me gustó. Juan Gabriel tiene el segundo catálogo musical más grande, sólo después de Los Beatles".



Boneta agradece que proyectos acerca de artistas mexicanos cada vez lleguen a plataformas globales como Netflix; eso da, dice, una cara distinta de lo que el mundo puede pensar acerca del país.



Por si fuera poco, expresa que está harto de que lo único que se produzca a nivel televisivo en México sean narcoseries.



"Me encanta que 'Luis Miguel La serie' sea una serie latina que no tenga que ver con el narcotráfico, estoy cansado de que todo sean narcoseries, si eso fuera lo único que México tiene para dar, estoy de acuerdo, pero México no sólo es 'El Chapo', ya basta, hay que contar historias que hagan que el mundo aprecie nuestra cultura y quiera venir y no que el mundo se espante y cree estereotipo".



Boneta comparte créditos con Camila Sodi, Óscar Jaenada, Izán Llunas, Juanpa Zurita en la serie que estrena este domingo 22 en Netflix y la cadena Telemundo y que anoche realizó su premier en Polanco, con la presencia de productores, actores e invitados.