'Luis Miguel. La serie' tendrá segunda temporada

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Aunque "Luis Miguel. La serie" aún no se estrena a través de Netflix y Telemundo, su showrunner Karla Gonzales, confesó que ya está confirmada la segunda temporada sobre este proyectos biográfico acerca de la vida de "El Sol".



Este martes durante la alfombra roja de la serie a la que asistió el elenco encabezado por Diego Boneta, Camila Sodi y Oscar Jaena entre otros, Carla, directiva de contendido de Gato Grande, empresa que produce la serie, señaló que en breve comenzarán a trabajar en la segunda parte de la historia sobre "LuisMi".



"Ya estamos hablando de la segunda temporada, aún no sabemos cuándo, ahorita estamos enfocados en sacar la primera pero hay suficiente historia para trabajar en una segunda", dijo.



Gonzales detalló que la segunda temporada arrancaría donde la primera termine y concluiría hasta la época actual, por lo cual señaló que esta serie solo se compondría de dos partes.



"La segunda temporada abarcaría de los 90 hasta la época actual, hay mucho que contar de Luis Miguel y aunque aún es una etapa preliminar estaríamos hablando de solo dos temporadas de la serie", detalló.



A punto de estrenar la serie el próximo 22 de abril, Gonzales aseguró que aún se encuentran trabajando en la pos producción de los últimos capítulos de la primera temporada.



"Todavía no estoy 100% relajada porque estamos editando los últimos capítulos pero este es un paso importante porque significa que después de dos años de trabajo el final ya está cerca", dijo.



Para la showrunner la serie sobre el cantante mexicano será del agrado de sus fans ya que mostrará cosas pocas veces tocadas y porque el proyecto no tiene ningún tipo de censura.



"Tenemos la versión única, oficial y no por eso tímida, no vamos a decepcionar a los fans porque en la serie no hay tema intocable", detalló.



Tras hacer esta biopic, Carla añadió que Gato Grande seguirá trabajando de la mano de MGM Televisión para hacer más contenido enfocado en el mercado hispano de Estados Unidos y Latinoamérica.



"Seguiremos con el equipo de MGM quienes han hecho series como 'Handsmaid tales', 'Fargo' y 'Vikings', que les han quedado muy bien y lo que haremos serán series bilingües, ya eventos varios proyectos sobre la mesa sólo necesitamos el tiempo para saber con cual vamos a empezar", añadió.