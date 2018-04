Pink, y sus hijos, agracian el número de belleza de People

LOS ÁNGELES, California(AP )

Pink agracia la portada del número de belleza de la revista People, y lo hace en la adorable compañía de sus hijos.La revista renombró su edición de "Los más bellos " como "La edición de belleza" e incluyó a docenas de celebridades, algunas de ellas posando con sus mejores amigos, con sus mascotas adoptadas y sin maquillaje.El editor en jefe de People, Jess Cagle, dice que la revista adoptó este enfoque para "dejar claro que la edición no es un concurso de belleza". Indicó que Pink fue seleccionada luego que los editores vieron fotos de la cantante con su hijo Jameson Moon, de 15 meses, y su hija Willow Sage, de 6 años.Pink habla en la revista sobre maternidad y dice que cree en darles afecto y dejarles saber a sus hijos que pueden contar con ella y su esposo, el piloto de motocross Carey Hart."Mia padres obviamente no creían en eso y yo salí OK", dijo la cantante. "Siempre le digo a Willow, 'Te voy a enseñar las reglas para que sepas cómo y cuándo romperlas'".Varias estrellas que han decorado la portada de “Los más bellos” de People figuran en la edición de 2018, incluidas Courteney Cox, Kate Hudson, Nicole Kidman y Julia Roberts, quien apareció un récord de cinco veces en la portada.Entre los hombres se incluyen Jimmy Kimmel, Drake, Lin-Manuel Miranda y el patinador artístico olímpico Adam Rippon.La revista sale a la venta el viernes.En internet: www.people.com/the-beautiful-issue/