Exige su dinero Julión Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

El cantante Julión Álvarez, señalado por Estados Unidos en agosto 2017 como colaborador del narcotráfico, está incrementando la presión jurídica para que el Gobierno mexicano descongele sus cuentas bancarias y lo saque de su lista de personas bloqueadas por sospechas de lavado.



Blanca Lobo, jueza décimo segunda en Materia Administrativa, concedió el 14 de febrero un amparo a Julián Álvarez Montelongo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda resuelva de inmediato si lo mantendrá o no en su lista de personas bloqueadas.



Lo anterior debido a que la UIF ha excedido con mucho el plazo legal de 15 días hábiles para concluir el procedimiento administrativo respectivo, en el que se otorga derecho de defensa para ser removido de la lista.



A raíz de la inclusión en la lista de personas bloqueadas, las cuentas de Álvarez y sus empresas fueron congeladas hace más de siete meses, y si bien la UIF admitió ante la jueza que no ha resuelto el procedimiento, el 14 de marzo interpuso recurso de revisión contra el amparo promovido por el cantante.



La sentencia de la jueza Lobo, de ser confirmada, solo obligará a la UIF a resolver a Álvarez si lo mantiene o no en su lista.



En tanto, Fernando Silva García, juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, concedió el 6 de abril una suspensión provisional a JCAM Editora Musical, una de las empresas de Julión, en contra del aseguramiento de sus cuentas, como parte de un amparo que también cuestiona la tardanza de la UIF.



Para saber

A la fecha, Julión Álvarez ha conseguido dos amparos: Uno para saber si Hacienda lo mantiene en su lista de personas bloqueadas; el segundo contra el aseguramiento de cuentas de una de las empresas del cantante