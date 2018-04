"La Diosa de la Cumbia" podría tener su serie

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Margarita "La Diosa de la Cumbia" adelantó que ya ha tenido pláticas con productores televisivos para realizar una bioserie que se basaría en el libro que ella misma escribió titulado "El lugar donde habitan tus sueños".



"Se han acercado productores para hacerme una bioserie. Me gusta, pero la idea está en el aire. Aún no hay una propuesta concreta como debe ser. Espero se haga, algún día. Dios pone las cosas, ojalá yo esté viva para verla –risa- Pero sí, está en puerta la bioserie", dijo en exclusiva Margarita, la Diosa de la Cumbia.



"Lo que yo hago en este momento son conferencias. Escribí un libro muy bonito llamado ‘El lugar donde habitan tus sueños’ que narra precisamente mis vivencias y cómo fue que llegué a ser la cantante que soy. Yo cuento mi historia como inmigrante, donde hablo de una persona que luchó por un sueño y lo alcanzó. Creo que si yo lo hice, muchos más pueden hacerlo", continuó.



"No existe el sueño americano"



La cantante originaria de Colombia lleva un mes disfrutando de su nacionalidad como mexicana, por lo cual, decidió ofrecer su opinión respecto a la situación migratoria en Estados Unidos y las acciones de su presidente, Donald Trump, con el muro fronterizo.



"Pensamos en el ‘Sueño Americano’, pero creo que no existe. No se le debería poner un continente, debería ser el sueño humano, porque todos queremos crecer y desarrollarnos. Yo vine desde Colombia, no porque no quisiera estar ahí, sino porque encontré una oportunidad en México y me quedé porque Dios me puso aquí. Me duele mucho cuando pienso en las familias que se separan por seguir un sueño que no existe en Estados Unidos. Creo que en México podríamos luchar por hacer realidad esa meta", opinó.



Recientemente la cantante lanzó su más reciente sencillo "Tequila" grabado junto con su hijo Jonathan Alvear, que formará parte de un disco donde no descarta el hacer una fusión de la cumbia con el reggaeton.



Margarita "La Diosa de la Cumbia" se presenta el próximo 29 de abril en el Palenque de la Expo Gan Sonora 2018.