Abren expo de Star Wars, Star Trek y Back To The Future en Edomex

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Parque Naucalli del Estado de México alberga la “Exhibición de las Galaxias” con objetos de colección de las películas “Star Wars”, “Star Trek” y “Back to the Future”.



En dos mil metros cuadrados están instaladas siete naves y figuras de tamaño real, así como réplicas, armas, trajes y artículos de edición limitada.



El costo de “Exhibición de las Galaxias” es de 160 pesos para adultos y 100 pesos para menores de 12 años, personas con credencial del INAPAM y estudiantes (de lunes a viernes).



La muestra permanecerá en el estacionamiento del Parque Naucalli hasta el 26 de marzo de 10:00 a 20:00 horas.



La exposición es presentada por la compañía PlanB Mx que también ha realizado las exhibiciones “Dinosaurios Animatronics hasta la Era de Hielo”,” Our Body: El Universo Dentro”, “Da Vinci la Exhibición, sus Inventos y Obras” y “Game Room Museo del Videojuego”.