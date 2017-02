Procede demanda contra el viudo de Selena

CORPUS CHRISTI, Texas (AP)

Un juez en Texas decidió que sí procede una demanda contra el viudo de Selena mientras el padre de la cantante fallecida busca bloquear una serie televisiva acerca de la artista.



Abraham Quintanilla se opone al programa porque considera que está basado en el libro no autorizado "To Selena With Love" (Para Selena con amor) escrito por su esposo Chris Pérez.



Los abogados de Pérez querían que la demanda se desestimara con base en la libertad de expresión. Por el momento no han comentado sobre el fallo que emitió el juez el viernes.



Quintanilla demandó a Pérez y a dos empresas que planean adaptar el libro de su yerno a una serie. La demanda dice que después de la muerte de Selena en 1995, Pérez firmó un acuerdo que otorgaba todos los derechos de Selena y nombraba su heredero.



La presidenta del club de Selena Quintanilla-Pérez la mató a disparos por la espalda y está encarcelada de por vida.