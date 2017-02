Conan O'Brien hace de Televisa su estudio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presentador de televisión y comediante Conan O’Brien está próximo a grabar un programa en México y ya presumió su estudio. A través de su cuenta en Twitter el conductor estadounidense presentó “una probadita” del espacio a sus seguidores.



La próxima semana O’Brien grabará su programa especial titulado “Conan without borders: Made in Mexico”, en donde tendrá como invitados a Diego Luna y al ex presidente Vicente Fox.



El conductor llegó este viernes al país y caminó por la calle de Madero y el Zócalo, en el Centro de la Ciudad de México. Además, ha preguntado a sus seguidores acerca de lo que debe hacer en nuestro país y también sobre los temas de los que puede conversar con Luna y Fox.



Mientras el momento de grabar llega, O’Brien aceptó hacer una participación especial en la telenovela Mi adorable maldición, en la que interpretará a Joseph Robinson, empresario estadounidense que está viendo la posibilidad de exportar productos lácteos mexicanos a Estados Unidos.