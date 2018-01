Brigitte Bardot: Actrices del 'MeToo' son 'hipócritas'

PARÍS, Francia(AP )

La ex actriz francesa y símbolo sexual Brigitte Bardot dijo en una entrevista publicada el jueves que cree que la mayoría de las actrices que protestan contra el acoso sexual en la industria cinematográfica son “hipócritas” y “ridículas” debido a que muchas de ellas “flirtean” con los productores para conseguir papeles.



La protagonista de “And God Created Woman” también indicó durante la entrevista con la revista semanal Paris Match que, desde su punto de vista, muchas actrices están haciendo públicas las acusaciones de violencia sexual “para que hablemos de ellas”.



Bardot, de 83 años, es la segunda leyenda del cine francés que toma su distancia del movimiento de protesta mundial contra la violencia sexual conocido como “MeToo (A mí también)”. La semana pasada la actriz francesa Catherine Deneuve firmó un artículo de opinión colectivo en el que señaló que “el galanteo insistente o torpe no es un crimen”.



Bardot, quien es conocida actualmente como una activista de los derechos de los animales, pero inspiró el término “gatita sexual” cuando era una joven actriz, dijo que nunca ha sido víctima de acoso sexual y que encontraba “encantador que me dijeran que era hermosa o que tenía un lindo y pequeño trasero”.



“Ese tipo de cumplido es agradable”, agregó.



La francesa dijo que sus comentarios sobre la violencia sexual solo estaban dirigidos a las actrices y no a las mujeres en general. Explicó que las actrices que hacen campaña contra el acoso sexual en la industria del entretenimiento no son de “ningún interés”.



“Esto ocupa el lugar de cuestiones importantes que podrían discutirse” en los noticiarios, argumentó.



En cuanto a las actrices que afirman que han sido víctimas de violencia sexual, Bardot insinuó que podrían convertirse en objeto de una represalia personal en lugar de obtener la publicidad que ella cree que quieren.



“En lugar de beneficiarlas, sólo las daña”, declaró.