Paul Rudd es el Hombre del Año del Hasty Pudding

El actor y guionista Paul Rudd ha sido nombrado Hombre del Año 2018 por el grupo de teatro universitario más antiguo del país: el Hasty Pudding de la Universidad de Harvard.



Hasty Pudding dijo el jueves que reconocerá a Rudd por una carrera que ha abarcado múltiples géneros, desde películas independientes hasta las más comerciales, de comedias a cintas de superhéroes.



La presidenta de Hasty Pudding Amira Weeks dijo que la organización entera está impresionada con Rudd, "específicamente de su habilidad para no haber envejecido desde 1995".



Rudd coescribió y estelarizó "Ant-Man". Además, interpreta el papel principal en la cinta de próximo estreno "The Catcher Was a Spy", una historia basada en hechos reales sobre el estudiante de una universidad Ivy League y jugador de Grandes Ligas Moe Berg, un espía de la agencia precursora de la CIA durante la Segunda Guerra Mundial.



Rudd recibirá su caldero de pudín ceremonial durante un homenaje cómico en Harvard el 2 de febrero.