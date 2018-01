Eiza González y Justin Timberlake se besan en video

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Justin Timberlake lanzó el video del la canción "Supplies", tema que integra su nuevo disco "Man Of The Woods", en el futurista videoclip participa la mexicana Eiza González.En el video, un tema de hip-hop y pop con influencias de música oriental, el cantante y la actriz sobreviven a un mundo post-apocalíptico; en medio del caos, Justin y Eiza se funden en un apasionado beso.El material está dirigido por Dave Meyers y en pocas horas ha superado las más de 300 mil reproducciones.A inicios de enero, Timberlake anunció el lanzamiento de su primer álbum en casi cinco años, prometiendo un repertorio más "personal" inspirado en su casa y su familia.El cantante y actor de 36 años dijo que "Man of the Woods", su quinto álbum de estudio en solitario, saldrá el 2 de febrero, dos días antes de su actuación como figura principal en el Super Bowl, el evento televisivo más visto del año en Estados Unidos.