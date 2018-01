Adriana Fonseca congela sus óvulos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Con el deseo de ser madre en algunos años, la actriz Adriana Fonseca confesó que ha congelado sus óvulos, debido a que ahora está enfocada a sus metas profesionales.



"Sí quiero ser mamá y el haber congelado mis óvulos me da esa paz de que me puedo esperar, a lo mejor, dos añitos más; tampoco quiero ser abuela de mis hijos", confesó Fonseca a los medios de comunicación.



"Un niño es mucho más responsabilidad y en este momento estoy muy enfocada en mi carrera". Para esta actriz lo ideal es tener tres hijos, aunque preferiría tener un parto doble en primera instancia.



"Me encantaría tener dos de jalón, niño y niña. Y, a lo mejor, otro, por ahí; más adelante uno más", agregó.



Para la intérprete de "Manuela" en la película "California Dreaming", congelar los óvulos es una buena alternativa para muchas profesionistas que sus obligaciones les han impedido convertirse en madres.