'Taylor Swift ¿bailas conmigo?'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

No cabe duda que Taylor Swift es una gran estrella de talla internacional y una de las personas más buscadas en Internet, es por ello que no es de extrañarse que cientos de fans quieran estar lo más cerca de la intérprete.



Dayton Modderman, fan de la intérprete de "Bad blood", le hizo una invitación a su graduación de una forma original.



Dayton es un "Swifti", como se hacen llamar los fans de la cantante texana.



Resulta que el fan decidió grabar un video en el aparece cantando varias fragmentos de las canciones más populares de Swift; hasta el momento el video lleva poco más de 30 mil reproducciones.



El chico ha revelado al portal Billboard que desde que inició la preparatoria ha soñado con que la cantante lo acompañe de su brazo a la graduación.



Esta no es la primera vez que la cantante es partícipe de la vida de sus fans, pues en el 2008 la estrella de pop fue acompañante de un chico de Alabama del show de MTV "Once upon a prom".



Hasta el momento la cantante no ha respondido, sin embargo, no es la primera celebridad que ha sido invitada de una manera creativa a un evento.



El año pasado a un adolescente de 17 años, Jacob Staudenmaier, invitó a la ganadora del Óscar como mejor actriz, Emma Stone, a su graduación recreando una escena de la película "La La Land", pero la actriz declinó la invitación no sin antes mandarle una carta de felicitación por su graduación.