Laura G volverá a operarse los senos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Laura G se puso prótesis en los senos en agosto de 2016, en noviembre se dio cuenta que estaba embarazada, se casó en diciembre y se las quitó en febrero. "Ha sido la peor inversión", bromea la conductora del "Club de Eva", pero asegura que se las volverá a poner después de agrandar la familia.



"Yo me operé y me las quité para poder llevar este proceso a gusto y no porque no pueda lactar con prótesis sino por mi estructura de cuerpo, soy un poco ancha de arriba y con prótesis iba a parecer un globo, entonces decidí quitármelas y después volverlas a poner, cada quién sabe qué hace con sus chichis", dijo.



Hace unos días que se presentó el formato de revista a través de Azteca Uno, donde comparte pantalla con Verónica del Castillo, Esmeralda Ugalde y Anette Cuburu.



Compartió que entre sus planes está embarazarse de nueva cuenta este año, algo que el formato del programa le permite. Incluso, aplaudió que la dejen llevar a su bebé.



"Queremos intentarlo, qué padre poder estar en 'Club de Eva', que es un programa que me va a permitir estar embarazada, esperamos crecer la familia".