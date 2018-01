Policía británica indaga tercera denuncia contra Kevin Spacey

LONDRES, Inglaterra(AP )

La policía de Londres investiga una tercera denuncia de agresión sexual contra el multigalardonado actor Kevin Spacey, informó la prensa británica el jueves.



La Policía Metropolitana dijo que recibió una denuncia “de que el hombre atacó sexualmente a un hombre (la tercera víctima) en 2005 en Westminster”.



La policía no identificó a Spacey como el presunto agresor, ya que las autoridades británicas no nombran a los sospechosos. Pero dijo que el mismo hombre fue acusado de un ataque en 2005 y otro en 2008, ambos en el barrio de Lambeth, al sur de Londres. La prensa ha identificado al sospechoso en ambos casos como Spacey.



El actor, de 58 años, fue director del teatro Old Vic de Londres de 2004 a 2015.