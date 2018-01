Rebecca Jones quiere ser viuda

MONTERREY, Nuevo León(Agencias)

Aunque los tiempos y las costumbres han cambiado, es fecha, en pleno siglo 21, que las mujeres divorciadas son señaladas, pero en el caso de Rebecca Jones también es envidiada.



Después de años de matrimonio con el también actor Alejandro Camacho la actriz se separó, la cual fue una buena decisión porque es más feliz, aseguró.



“Ahorita es como un nuevo plus de llevar una vida de manera digna y dices ‘primero sola, pero feliz’. Siento que sí, de alguna manera las divorciadas son señaladas, pero también somos muy envidiadas”, aseguró.



“Mucho tiene qué ver con los hombres, a mí me ha llegado a pasar que cuando yo les digo ‘es que ya me divorcié’, me dicen ‘pobre... ¿y cómo estás?’. Les digo ‘a todo dar’, porque por eso me divorcié, para ser más feliz de lo que ya no estaba siendo”.



La actriz está de regreso al teatro con la comedia “Dios mío, hazme viuda por favor”, producida por Rubén Lara, donde comparte créditos con Helena Rojo, Ivonne Montero, Sherlyn y Paulina Goto, donde precisamente interpreta a una mujer divorciada ¡dos veces!



La obra viene a Tijuana el próximo martes 30 de enero, al teatro del Cecut en dos funciones 19:00 y 21:30 horas.



Diferentes generaciones

“Somos cinco mujeres en el escenario de diferentes generaciones hablando que nos gustaría ser viudas algún día. Está super divertido”, contó Rebecca.



En la historia inspirada en el libro del mismo título de Josefina Vázquez Mota, la actriz interpreta a Lila, una mujer que no tuvo miedo a divorciarse en dos ocasiones.



“De las cinco generaciones, soy la cuarta para arriba. Soy la única que realmente prefirió ser divorciada que viuda. Lila tiene divorcios y su tesis en la vida es ‘yo prefiero divorciarme que vivir un matrimonio de infierno o esperar a ser viuda”, contó.



“La siguiente generación es la de Helena Rojo, ella piensa todo lo contrario, dice ‘primero viuda que divorciada’.



“Es muy interesante porque mi papel toca una problemática que de verdad vivimos muchas mujeres que somos divorciadas, que en una sociedad es difícil que acepten, siempre te señalan”.



No fue mantenida

Está segura que muchas mujeres se van a identificar con su personaje porque como divorciada tuvo que trabajar para sacar a sus hijos adelante.



Aclaró que fue muy feliz junto a Camacho, porque con él tuvo un matrimonio al que se refirió como magnífico, pero llegó un punto en el que ya no lo fue.



“Muy pocas mujeres se atreven a eso, también hay que decirlo. Muchas mujeres prefieren quedarse en un matrimonio de infierno que divorciarse porque les da miedo la soledad, a mí no me da miedo la soledad, no me da miedo que me deje de dar dinero un señor para mantenerme.



“Nunca he sido dependiente de nadie ni cuando estaba casada. Yo hacía mi propio dinero, éramos un equipo”, aseguró.



Al detalle

Obra: “Dios mío, hazme viuda por favor”

Día: Martes 30 de enero

Lugar: Teatro del Cecut

Hora: 19:00 y 21:30 horas

Elenco: Rebecca Jones, Helena Rojo, Ivonne Montero, Sherlyn y Paulina Goto