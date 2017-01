Luis Fonsi incrédulo y agradecido por éxito de "Despacito"

NUEVA YORK (AP )

Luis Fonsi quiso empezar el año "Despacito" y terminó yendo a tanta velocidad que marcó un nuevo récord en VEVO.



El sensual video de su nuevo éxito con Daddy Yaknee alcanzó la semana pasada 5,14 millones de vistas en las primeras 24 horas, algo sin precedentes para un artista latino.



El miércoles por la mañana, a menos de una semana de su lanzamiento, superaba 28 millones de reproducciones y encabezaba o ascendía como la espuma en listas de popularidad alrededor del mundo.







"Estoy súper contento", dijo Fonsi el miércoles en una entrevista telefónica. "'Despacito' es una canción que empecé a trabajar tiempo atrás y aunque sabía que tenía un sonido fresco, una melodía contagiosa, una letra alegre, sensual, nunca me iba a imaginar que en cuatro días íbamos a lograr lo que hemos logrado hasta ahora".



"De la disquera me llamaron y dijeron que está sonando en Suiza, en Francia, en Italia. Son cosas no me dejan de sorprender y la verdad que lo que siento es mucho agradecimiento por el cariño del público. Se ha convertido en algo viral, es un fenómeno muy interesante lo que está pasando con este tema", añadió el músico.