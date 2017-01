¿Qué hacen ahora los ex RBD?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

RBD se convirtió en un fenómeno musical en México y otros países como Brasil hace más de una década.Tras el éxito de la telenovela “Rebelde” y en el terreno de la música, la agrupación se separó a finales de 2008. Aunque todavía en 2009 publicaron un último álbum de estudio.Con el reciente nacimiento del bebé de Anahí, hacemos un recuento del camino que ha seguido cada uno de los ex RBD.-Anahí: Tras la separación del grupo, continuó como solista en la música y lanzó algunos sencillos. En 2011 participó en la telenovela “Dos Hogares”. En abril de 2015 se casó con Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, y recientemente nació su primer hijo, Manuel.-Dulce María: Ha trabajado en telenovelas como “Verano de amor”, “Corazón que miente” y “Mentir para vivir”. Ha lanzado dos discos más como solista y para este año planea el lanzamiento del álbum “DM”. Sostiene un romance con el director Francisco Álvarez. Maite Perroni : Es la ex RBD que más ha destacado en su trabajo en telenovelas gracias a producciones como “Cuidado con el ángel”, “Mi Pecado”, “Triunfo del amor”, “La gata” y “Antes muerta que lichita”. En 2013 lanzó su primer disco solista, “Eclipse de Luna” y el año pasado dio a conocer el sencillo “Adicta”. El compositor Koko Stambuk es su pareja.-Alfonso Herrera: Tras el fin del grupo musical se enfocó en su carrera como actor, principalmente en series de televisión. Tal es el caso de “Sense8”, “Terminales”, “Tiempo Final”, “El Dandy”, “El Exorcista”, “Tiempo final”, También actuó en teatro en obras como “Rain Man” y “Nadando con tiburones”. El año pasado debutó como padre.-Christian Chávez: Cobró notoriedad en obras como “Hoy no me puedo levantar” y “Avenida Q”. Está por culminar su participación en la telenovela “Despertar contigo”.-Christopher Uckermann: Lanzó un disco solista en 2010 (Somos) y también ha desarrollado una carrera en la actuación en series como “Kdabra” y “2091”. Para este año tiene planeado el estreno de varias cintas, entre las que se encuentran: “Original y Copia” y “Cómo cortar a tu patán”. Tiene una relación amorosa con la actriz Ana Serradilla.