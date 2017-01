Tachan de "mirón" a chef de "Venga la Alegría"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Mariano Sandoval es uno de los reconocidos chefs mexicanos en la actualidad, y ha representado a México en embajadas, campañas publicitarias y programas de cocina de talla mundial, pero ahora no escapó a críticas en redes sociales.



Tal situación se dio, porque durante “El Juego Sin Palabras” su mirada fue capturada por los atributos de una de las conductoras.



Y es que cuando fue el turno de pasar al frente de la modelo y actriz Vanessa Claudio, Mariano no pudo controlarse y dejó que sus ojos se desviaran de manera morbosa hacia ella.



Esto porque no despegó la vista de la falda entallada y los atributos traseros de Vanessa, quien sí estaba concentrada y consiguió que su equipo se fuera al frente del juego 3-1.



Los usuarios en redes sociales inmediatamente se percataron de la conducta del chef, por lo que lo tildaron de “morboso”.