Vin Diesel toma riesgos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si existe algo que ha aprendido el actor estadounidense, Vin Diesel en los 25 años que lleva en Hollywood es que, si se quiere, se pueden tomar riesgos. Y parece que él este año los está tomando.



Tras protagonizar en 2002 “Triple X” y luego de dejar a un lado su secuela (Triple X 2: Estado de emergencia) para meterse de lleno en la franquicia que le ha dado fama y reconocimiento (Rápidos y furiosos) Diesel regresa a la tercera parte de la saga en la que da vida a Xander Cage.



Es un personaje que, reconoce, le ha ayudado a tomar más riesgos a la hora de levantar los proyectos que desea lleguen a la pantalla grande, como la tercera parte de “Triple X” que en México lleva el título de “Reactivado”.



Vin no sólo vuelve a protagonizar en esta historia a un amante de los deportes extremos que rompe leyes, también figura como el productor.



Teniendo amplia experiencia en las cintas de “Rápidos y furiosos”, el actor tuvo en mente llevar una nueva entrega de “Triple X” a la pantalla grande y desea que sea un éxito global.



Con esta idea, supo que si quería que tuviera buenos resultados, el filme dirigido por D. J. Caruso necesitaba tener los elementos para convertirla en una película global.



La clave: Tener un elenco internacional, con el que todos los asistentes se pudieran identificar.



“Estas películas llenas de acción, hasta cierto punto son fantasiosas, pero mis proyectos siempre se han caracterizado por estar llenos de diversidad, yo mismo soy una mezcla de razas, amo la multiculturalidad y en Hollywood ya se están percatando de que si quieren que algo funcione se tiene que abrir a el mundo”, dijo.



Quizá esa es la razón que en esta nueva entrega Diesel y Caruso llamaron a actores de todas latitudes (América Latina, India, Asia, Estados Unidos) y también razas.



Junto a ellos ha dispuesto una promoción exhaustiva alrededor del mundo con la que llegan a cada continente y con la idea de que el público haga empatía con sus protagonistas.



“Cada uno de nuestros actores son personajes populares y conocidos en sus países y quisimos ir a cada uno de ellos para presentarles lo que hemos hecho y sientan empatía, además de que el filme está lleno de acción y eso siempre es algo que la gente disfruta en el cine”, indicó Diesel.



Por ello, los créditos de esta aventura que tiene locaciones en República Dominicana, Londres y Estados Unidos, está lleno de nombres tan diversos como los de Donnie Yen (China), Deepika Padukone (India), Kris Wu (Canadá), Ruby Rose (Australia), Tony Jaa (Tailandia), Nina Dobrev (Bulgaria), Toni Collette y Samuel L. Jackson (Estados Unidos).



Para Diesel hacer esta película no sólo significó invertir en un proyecto en el que creía, también fue quitarse por unos meses toda la presión y estrés que ha conllevado ser el protagonista de “Rápidos y Furiosos”.



“Amo hacer esas películas, son parte de mi vida, sin ellas, quizá mi carrera sería distinta, pero son tan exitosas que en ocasiones podemos sentir la presión de los fans esperando que cada nueva entrega sea mejor que la anterior y bueno, ya vamos en la octava, así que ya te imaginarás el nivel de presión en el que trabajamos”, apuntó.



Es así que al igual que su alter ego Xander Cage, para Vin hacer esta película fue un respiro, fue disfrutar de hacer una película de acción sin la mayor pretensión que hacer pasar un buen momento en el cine.



“Fue muy placentero filmarla, por muchas cosas, las locaciones maravillosas que tuvimos, porque no teníamos una presión previa más que la de hacer algo de buena calidad que a su vez fuera entretenido, así que al igual que Xander, aprendí de nueva cuenta a quitarme presiones y disfrutar de actuar”, explicó.



En esta tercera entrega que llega a los cines mexicanos a partir del viernes, el filme continuará con la historia de Xander Cage quien ahora seguirá la pista a Xiang, un autoritario y peligroso guerrero.



Envuelto en una letal conspiración que parece apuntar a las más altas esferas de gobierno del mundo, su aventura será una carrera a contrarreloj para intentar recuperar a toda costa un arma siniestra y al parecer imparable. Para ello, “xXx” reclutará a todo un nuevo equipo de aventureros y adictos a la adrenalina.