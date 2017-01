Sólo quiero salvar la vista: Gessica Notaro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“No me importa si quedaré desfigurada. Sólo quiero recuperar la vista. De un ojo veo y ya me siento feliz”. Así se expresó Gessica Notaro, la modelo y finalista de Miss Italia 2007 a quien presuntamente su ex novio roció con ácido.



Desde la habitación del hospital donde permanece ingresada, dio detalles del lamentable acontecimiento y sólo quiere que se haga justicia.



Así lo confesó al diario local “Il Resto del Carlino”, donde relató lo sucedido. La ex reina de belleza europea manifiesta que eran poco más de las once de la noche cuando llegó a su domicilio acompañada de su actual novio.



Se despidieron y cuando abría la puerta del garaje se encontró de repente a su ex pareja, Edson Tavares. “Lo vi, vi a Eddy que llevaba en la mano una botella de plástico. Iba vestido de negro. No dijo una palabra. Me lanzó un líquido encima y salió huyendo”, relató la joven italiana.



“La piel comenzó a arderme. Afortunadamente llevaba puestas las gafas y el gorro, sino podría haber sido aún peor para mí”.



A pesar del dolor, la modelo italiana salió corriendo detrás de su agresor, “pero la vista se me nublaba cada vez más”. Corrió hasta la puerta de su casa y llamó por el timbre.



“Mi madre bajó en pijama. ‘Eddy me ha tirado ácido’, le dije, y nos fuimos rápidamente al hospital”.



Gessica Notaro conoció a Edson hace tres años en el Acuario de Rimini, una ciudad turística, donde ambos trabajaban.