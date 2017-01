Ariadna perdió Miss Universo, ganó Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hace un año, todas las miradas del mundo estaban puestas en una desconocida pero bella chica colombiana de nombre Ariadna Gutiérrez, quien en 5 minutos pasó del cielo al infierno al quitarle la corona como la mujer más bella de la tierra. Hoy aquella escena que pudo ser el final de su carrera, resultó ser su llave de entrada a la Meca del cine y el modelaje.



Quizá Ariadna es la Miss Universo con el reinado más corto en la historia, ya que tras ser coronada como la mujer más bella del mundo, se le quitó el cetro porque, según explicó el comité de belleza, su nombramiento fue una confusión. La real ganadora era Miss Filipinas Pia Wurtzbach.



Ariadna reconoció ser el ejemplo de lo que es ser una “desafortunada con suerte”. Al decir esto, la colombiana muestra su sentido del humor con una gran sonrisa dotada de una seguridad ganada en los últimos meses.



Al recordar el bochornoso momento, asegura que “lo mejor que pudo pasar fue que me sucediera esa tragedia”.



Hoy Ariadna divide su tiempo entre Nueva York y Los Ángeles (a su natal Colombia sólo regresa de vacaciones) entre el modelaje y la actuación. Hoy tiene claro algo: “Sacar lo mejor de la peor situación”.



“Fue un momento muy fuerte el que viví, sentía que mi mundo se acababa cuando sucedió ese incidente. Ese año partió mi vida y la cambió, es una nueva etapa de Ariadna Gutiérrez. Nunca volvió a ser lo mismo, de un momento que no fue tan bueno, salieron puras cosas buenas y sólo puedo estar agradecida por esa tragedia que al final me ha hecho llegar hasta aquí ahora”, confesó Gutiérrez.



Tras su destitución, los ojos de la prensa mundial estuvieron sobre ella. Se quedó a vivir en Nueva York y decidió conservar su título como virreina. Supo que si el certamen no le había proporcionado lo que quería, ella lo buscaría por su cuenta, aunque eso implicaría mayor trabajo y dedicación.



Para ello dejó su carrera en manos de LatinEW, una de las agencias de representación más importantes para latinos en Estados Unidos.



También consiguió que el manager que había colocado a su compatriota Sofía Vergara como la nueva sensación de Hollywood llevara su carrera.



Junto a estas personas comenzó a buscar más y nuevas oportunidades, modelando o actuando.



¿El resultado? En menos de 12 meses consiguió una participación en la nueva cinta de Vin Diesel “Triple X” además de estar en la pre producción de tres cintas más. Y se dice que será la adición que este año haga Victoria’s Secrets como nuevo ángel de la marca.



“Nunca me imaginé estar en el lugar en el que me encuentro, uno siempre tiene muchos sueños y muchas aspiraciones en la vida y una de esas siempre fue trabajar en una película de Hollywood pero lo veía como algo muy lejano y ahora que es una realidad no lo creo”, señaló.



La colombiana reconoce que de no haber sido todo un escándalo la manera en la que le quitaron la corona quizá hoy no estaría dando sus primeros pasos en el cine.

Al menos los compromisos como Miss Universo le impedirían tomar durante su reinado actividades extras.



Hoy en día Pia Wurtzbach, pese a poseer el título de la más bella del mundo a nivel mediático ha tenido un bajo perfil, pues además de recorrer el mundo junto a la organización que la coronó, hasta el momento no se ha desarrollado en otras áreas, con la excepción de una participación que tuvo en “Asia´s Next Top Model”, la versión asiática del reality estadounidense.



Trabajo.



La joven de 23 años de edad reconoce que este desafortunado golpe de suerte no durará para siempre, por ello está dispuesta a aprovecharlo lo más que pueda. Adelantó que se encuentra en la pre producción de tres largometrajes más hablados en inglés y que espera que pueda comenzar a filmarlos este año mientras que continúa preparándose, por lo que descarta regresar a vivir a su país en breve.



“Uno no piensa que de algo tan malo pueda salir algo bueno como lo que me está pasando.



“Ahora mis sueños son más grandes, esto sólo es el comienzo y es el abrebocas de lo que quiero que sea mi futuro. Quiero seguir con la actuación, sigo estudiando actuación y perfeccionando mi inglés”, añadió.