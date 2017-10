Revelan nombre de la película sobre Han Solo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En medio de la realización del spin-off de "Star Wars" basado en el personaje de Han Solo, el director de la cinta Ron Howard ("Una mente brillante") decidió compartir el título del proyecto que Lucaslm y Disney estrenará el próximo año."¡Hola! Mientras estamos envueltos en la producción sólo quería agradecer al increíblemente talentoso elenco y al equipo por su trabajo tan duro y a los fanáticos por ahí que espero que disfruten de las fotografías que he estado compartiendo del set de... ¿podemos decir aunque sea el nombre de la película?", dijo el cineasta en un video compartido en Twitter hasta que interrumpió sus declaraciones con la pregunta.Ante esta, aparecen en el clip los brazos de Chewbacca, quien le pasa a Howard un cartel que revela el título del lme: "Solo: A Star Wars Story".Al igual que "Rogue One: Una historia de Star Wars", las películas de antología que anunció Disney y Lucaslm se ambientan en el mismo universo que las trilogías originales, pero no siguen el arco argumental de los Skywalker."Solo: A Star Wars Story", protagonizada por Alden Ehrenreich ("Criaturas hermosas"), Donald Glover ("Atlanta"), Woody Harrelson ("The Messenger") y Emilia Clarke ("Game of Thrones"), se encuentra en posproducción y su estreno en Estados Unidos se conrmó para el 25 de mayo de 2018.