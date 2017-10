Jennifer Lawrence confiesa experiencia 'humillante' en Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las mujeres de Hollywood están hablando. Aprovechando el escándalo que desató The New York Times con el caso de Harvey Weinstein, varias actrices y celebridades del espectáculo han relatado sus experiencias de acoso o abuso en manos de importantes nombres de la industria.



Una de ellas fue Jennifer Lawrence ("El lado bueno de las cosas"), quien en un evento organizado por la revista Elle relató una experiencia "humillante" que vivió cuando comenzaba su carrera como actriz.



"Durante esa época, una productora me hizo decir unas líneas (de un guión) desnuda en una fila con unas cinco mujeres que eran mucho, mucho, más delgadas que yo.



Estábamos de pie una al lado de la otra y solo nos cubría nuestras partes íntimas cinta adhesiva", contó la ganadora del Óscar según rescató el diario El País.



"Después de ese momento humillante y degradante, la productora me dijo que debería utilizar esas fotos en las que salía desnuda como inspiración para mi dieta", añadió.



En la misma línea, Lawrence se acercó a otro productor para contarle que el trato de su colega no era el adecuado.



Sin embargo, su reacción fue igual de desconcertante: "Me dijo que no sabía porque todo el mundo pensaba que estaba gorda, él pensaba que era perfectamente apta para el sexo", sostuvo la actriz de 27 años.



Así como la protagonista de "Los juegos del hambre", otras mujeres han alzado la voz en el tema.



Emma Thompson, Rose McGowan y Alyssa Milano también se han referido a la violencia contra las mujeres en Hollywood. Incluso, esta última inició una campaña en Twitter para visibilizar la problemática.