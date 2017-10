Edith González se declara fan del cáncer

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La actriz mexicana Edith González, quien en 2016 fue diagnosticada con cáncer de ovario, se declaró fan de ese padecimiento que cada año ataca a casi 23 mil mujeres también en las mamas, según la Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



“Soy fan del cáncer porque es un ente de vida inteligentísimo. Hay que entenderlo, hay que estudiarlo y no hay que darle mucha importancia, pues él quiere que se la demos”, resaltó González al ser una de las embajadoras de la campaña #ViveConGlamour que se presentó este lunes.



En conferencia de prensa, subrayó que el cáncer es muy manipulador, “pues engaña a las células, engaña al cuerpo. Entonces, ¿cómo no ser fan de una cosa tan inteligente? Yo soy sobreviviente y estoy aquí porque la ciencia así me lo permitió, porque hay un Dios en el cielo y por mis propias pulgas”.



La protagonista de telenovelas como “Doña Bárbara” y “Eva, la trailera” consideró que a esa enfermedad se le debe desmitificar y no temerle.



“La mala noticia es que el cáncer continuará esparciéndose, pero la buena es que se le clasificará como una enfermedad crónica. Por lo tanto nuestro deber es difundir la detección temprana y como mujeres hay que amarnos, darnos la mano y no dejarnos”.



Recordó que cuando su oncóloga le informó que padecía este mal en etapa 4, ella recibió la noticia como si se tratara de una condena de muerte, pero con el tiempo aprendió a asimilarla de otra manera.



“El enfermo de cáncer es el timonel de la familia. Si éste mantiene una actitud alegre, la familia va detrás. Entonces, le dije al médico que no tenía miedo, porque había visto luchar a mi papá.



Él murió del cáncer más duro que hay, pero a su vida le dio un sentido y eso hizo la diferencia”, destacó.



Edith González, quien se encuentra en etapa de remisión tras someterse durante un año a tratamiento de quimioterapias y radioterapias, opinó que a esa enfermedad no se le debe ver como un monstruo al que se le tiene que dar batalla.



“Vamos a amar al cáncer, a respetarlo, a no temerle, pero sí a verlo con urgencia. Yo no me pregunto por qué, sino para qué. Por ejemplo, hoy estoy dando un testimonio de vida, de amor y compartiendo un recetario”.



Respecto a esto último, recomendó que las mujeres revisen su cuerpo de manera periódica y que una vez diagnosticadas no se alarmen y mantengan la calma. “No se lo tomen en serio.



El cáncer es como un niño berrinchudo, no le sigan el juego, atiéndanse. Información es poder. Investigue todo lo que pueda sobre él y consulte a médicos especialistas. Desconfíe de los falsos profetas.



“Todo aquel que le ofrezca productos mágicos y curas milagrosas no es así. Sin embargo, los milagros sí existen.



Tienen forma física de ciencia, de medicina, disciplina y doctores. Además, ésta es su gran oportunidad de liberarse de rencores, lástimas y reclamos; rodéese de amor, llene su alma de sonrisas y jamás pierda la esperanza, tenga fe”.



Edith González, de 52 años, recomendó a quienes padezcan cáncer que no se aíslen, que procuren desmitificar la palabra y acercarse a grupos que sufren de lo mismo. Y si no tienen a alguien cerca que los quiera, dijo, “adopten un perrito”.



En lo que refiere al plano laboral, la actriz mencionó que tiene varias propuestas, pero con calma elegirá la ideal. Incluso, le gustaría interpretar a una mujer empoderada, que ame la vida y sea fuerte.



Dijo que aún tiene puesto el catéter por donde le suministraban sus quimioterapias, pero en breve tendrán que quitárselo.



Asimismo, alista conferencias para hablar del tema y continúa escribiendo su libro biográfico.



La actriz es embajadora de buena voluntad de la campaña #ViveConGlamour junto con sus colegas Michelle Renaud y Bárbara de Regil, así como el comunicador Mariano Osorio y las cantantes de Ha*Ash.