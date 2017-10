Laura Bozzo presume que ya es mexicana

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En la Sec de Relaciones Exteriores con mi carta de naturalización Mexicana ♥️ahora si soy la Peruana más Mexicana 😂😂😂 pic.twitter.com/t3umhnLxIm — Laura Bozzo (@laurabozzo) 16 de octubre de 2017

La conductora Laura Bozzo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que presume que ya es mexicana naturalizada."En la Secretaría de Relaciones Exteriores recibiendo mi carta de naturalización Mexicana, soy la peruana más mexicana", escribió la nacida en Perú y que lleva varios años trabajando en tierras aztecas.Usuarios en redes sociales reaccionaron fuerte al anuncio de Bozzo, y muchos lamentaron tal situación:"No creo que seas la peruana mas mexicana ese titulo se gana, has ido a poner en ridículo al Perú ojalá no crean todos somos iguales a ti. Ya ni Tania Libertad dice eso", dice uno de los tantos comentarios junto a la fotografía de la conductora en la que sostiene su carta de naturalización.Todo mundo tiene derecho, pero en este caso es una verdadera vergüenza, no sólo para los mexicanos, sino también para los hermanos peruanos, porque mucha gente cree que así son todos y me consta que no. No es usted bienvenida, señora tramposa, amarillista, ignorante, irrespetuosa y muchas cosas de las más feas en una persona. El mejor ejemplo es que sólo ese asco de empresa televisora la sigue contratando. Fuera Laura Bozzo de México", se lee en otro comentario.Laura Bozzo había expresado su pretensión de tener documentación que la acreditara como mexicana, ya que aseguró que ama este país.