Google rinde homenaje a Selena Quintanilla con su primer doodle

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Selena Quintanilla Pérez, nació en Corpus Christi, Texas, fue una cantante estadounidense de ascendencia mexicana bautizada como la reina del Tex-mex; además fue empresaria, modelo, actriz y diseñadora de moda.



Cuando Selena falleció ya era un icono cultural poderoso entre las comunidades latinas. Fue alguien que inspiró y dio esperanzas a las personas que desean crecer sin importar su procedencia ni su condición social.



Por eso Google la recuerda este día con un “doodle” musical que resume su vida en un cortometraje, porque un día como hoy lanzó su primer álbum discográfico.



Suzette, la hermana de Selena Quintanilla dijo que Google la contactó para ver si podía recibir su aprobación para celebrar la vida y el legado de Selena con uno de estos dibujos.



"Lo que pasará con este Google doodle de Selena es que se hará viral", dijo en una entrevista Suzette Quintanilla, desde las ocinas de la compañía en San Francisco.



"Estamos muy emocionados por compartir este doodle. Es un gran honor". "Me encantó", agregó Quintanilla, sobre el libreto. "Me gustó que inicia con los sueños de Selena como niña en ser una estrella de la música".



Cuando viajaron a Corpus Christi Perla Campos, la líder de mercadeo para el equipo de Google Doodles, y Kevin Laughlin, el dibujante del doodle de Selena, ya tenían un guión tentativo que le presentaron a la familia.



Y, aunque Quintanilla no ayudó a escoger "Bidi Bidi Bom Bom" como la canción del doodle, ella piensa que fue una excelente decisión. "Es una canción inspiradora y alegre", dijo.