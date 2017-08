Obi-Wan Kenobi, de Star Wars, tendrá su película

(SUN)

El cineasta Stephen Daldry, director de "Billy Elliot" y "The Hours", está en pláticas para llevar a cabo una cinta de "Star Wars" que esté centrada en Obi-Wan Kenobi, informó The Hollywood Reporter.



Fuentes aseguran que las pláticas están en los primeros pasos y que el proyecto aún no tiene guión. Si hay un trato, Daldry supervisaría el desarrollo y la escritura con Lucasfilm.



Para el papel protagónico se desconoce si el actor Ewan McGregor, quien encarnó al jedi en cintas previas de "Star Wars", vuelva a interpretar el papel.



La cinta sobre Obi-Wan sería una de la serie de proyectos que están siendo develados por Lucasfilm y Disney que caen fuera de las trilogías que abordan el devenir de los Skywalker.



Por ahora está en marcha una cinta centrada en Han Solo.