Eiza González pide respeto y compasión para las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Niñas/Niños no tiene que usar maquillaje diario para ser bonitas. Y si quieren hacerlo también! Son libres de hacer lo que deseen con su cuerpo y nadie tiene derecho a juzgarlas por cómo se vean, procuremos tener compasión y respeto para con otros. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) 17 de abril de 2018

Cada semana existe una nueva nota de que me vieron sin maquillaje... notas misóginas y como siempre ... https://t.co/f6SIRmN5KC https://t.co/obYxWQU8tb — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) 17 de abril de 2018

La actriz Eiza González publicó un par de mensajes en Twitter para pedir respeto y compasión, además de quejarse de notas "misóginas" que juzgan a las mujeres a un nivel superficial.En uno de los mensajes escribió "la prensa tiene que parar con el grado de notas misóginas y mentalidad machista. Siempre minimizando a las mujeres a un nivel básico como si fuéramos un producto, no importa que cosas tan sorprendentes estén o no logrando siempre recae en algo superficial".González dijo que ante esa situación no es de sorprender que las mujeres sufran inseguridad, depresión y desórdenes alimenticios, pero advirtió que esas mismas mujeres son juzgadas por "no ser fuertes bajo la crítica diaria"."No hay margen de compasión. Falta de humanidad y capaz de decir y hacer LO que sea con tal de vender. Estoy harta de leer cosas minimizando a los demás siempre. Verdaderamente. Deplorable".En un tuit posterior, Eiza habló sobre el uso del maquillaje, a raíz de una nota sobre ella en la que se mencionaba que se le vio con el rostro al natural."Niñas/Niños no tienen que usar maquillaje diario para ser bonitas. ¡Y si quieren hacerlo también! Son libres de hacer lo que deseen con su cuerpo y nadie tiene derecho a juzgarlas por cómo se vean, procuremos tener compasión y respeto para con otros".En la pasada entrega del Óscar, Eiza apareció en la gala para presentar un par de premios.Mientras en medios internacionales destacó por su presencia, en México fue objeto de memes por el vestido amarillo que usó.