Izán Llunas interpretó a Luis Miguel sin conocerlo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Cuando hace mes y medio Izán Llunas asistió a un concierto de Luis Miguel en el Auditorio Nacional, por invitación del propio cantante, se llevó una de las impresiones más grandes en su corta vida.



"Vi lo gran intérprete que es, que siempre ha cantado así de bien y no creo que deje de hacerlo, porque aquí es como un dios y es un gran artista. Si se puede me gustaría llegar a ser como él".



Pero su presencia esa vez no fue casualidad; Izán interpreta Luis Miguel en su infancia en la bioserie que Netflix están por estrenar.



Y es tan parecido a él que cuando el cantante hizo un bloque con canciones de su época inicial, un amigo de Alejandro Basteri, hermano del artista, lo pasó a primera fila para que El Sol lo viera, según compartió el joven español.



"Antes de la serie no sabía mucho (de Luis Miguel), pero cuando era más pequeño cantaba sus éxitos en el coche con mi padre".



Después de haber hecho su audición a través de videos, en los que interpretó "La malagueña" y "Uno más uno igual a dos enamorados", además de una entrevista donde imitó a Luis Miguel, recibió la noticia de que el papel era suyo y no sólo lo alegró a él, también a su abuelo y su padre, cantantes reconocidos en México y España: Dyango y Marcos Llunas. Ambos le aconsejaron mantener los pies bien puestos en la tierra.



El pequeño de 11 años comenta que lo más complicado de dar vida a Luismi fue lograr un acento neutro. Durante el mes y medio de grabación en la Ciudad se México, Llunas se convirtió en el cantante mexicano, al grado que las fans lo idolatraron.



"Tenemos muchas cosas parecidas, padres cantantes, los dos somos hermanos mayores y nos gusta cantar. Una vez estaban en una locación algunas mamás que fueron fans de Luis Miguel, entonces el niño que hace de Roberto Palazuelos me dijo que fuera a su camerino y fui; vi a una de esas mamás correr hacia mí, como si fuera jugadora de rugby para sacarse una foto con nosotros".



Si hubo algo que le impactó de la vida de Luis Miguel, dice, fue el nivel de exigencia que enfrentó al lado de su padre Lusito Rey, algo que, asegura, no pasa con él porque aunque su padre Marcos Llunas le ha enseñado la importancia de la disciplina, no lo priva de gozar su infancia.