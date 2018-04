No más corrupción: Gael

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Gael García Bernal habla de la corrupción. "Uno comete actos de corrupción, todos estamos expuestos a ellos y eso es lo que todo mundo queremos que se acabe. Ya no queremos dar mordida, ya nadie quiere que la gente más pobre se quede sin lo básico por actos de corrupción".



El actor asegura que nadie nace siendo corrupto, sino que en el proceso de vivir, las personas pueden volverse así dentro de su ser.

Reflexiones como ésta llegaron tras grabar y producir la serie "Aquí en la Tierra" junto a Kyzza Terrazas y Jorge Dorantes, en donde tomaron de inspiración sucesos de la política nacional para desarrollar toda una historia de ficción.



"Nosotros empezamos a armar una intriga en torno a los contratos de obra pública. Tuvimos una experiencia traumática hace unos años con lo de Atenco. Son dinámicas que tienen que ver con cabildeo, con favores, con dinero, así es como se terminan resolviendo las licitaciones de obra pública, no estoy diciendo que todas, pero es un lugar que se presta para eso y que ocurre en muchas partes del mundo, no sólo México".



La producción de Fox llega en medio de un ambiente electoral, en donde la clase política tiene en marcha todas sus maquinarias para enfrentar el próximo cambio de gobierno.



"Estamos en un momento bien volátil, convulso. Creo que lo que queda claro es que sabemos quién es el más peor. Hay un consenso en ello o cuando menos eso espero, porque es quizás la única certeza que tenemos, y así abandonar un poco la farsa y ponernos a trabajar las cosas. Hay que ponernos a trabajar de forma amorosa y competente, porque ha habido mucha incompetencia".



Gael lo mismo está en Cannes que en Argentina, y a pesar de su agenda de trabajo siempre está al pendiente de lo que pasa en México, y puede describir el sentimiento que se vive en su país.



"Hay muchas razones para sentir que todo está peor, y que todo va a estar mal, pero si creemos eso, pues mejor vayámonos por un café y esperemos que todo suceda, yo prefiero ser optimista".



Su optimismo, confiesa, se basa en que después de una década por fin pudo producir esta serie, con el contenido político que tiene.



"Estamos haciendo una serie con completa y absoluta libertad, sin un esbozo de alguien diciendo que no dijéramos algo, sin censura. Es importante resaltar, porque es un triunfo de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Que nos asusta, que países como Estados Unidos esté viviendo un retroceso, están viviendo un proceso de desdemocratización brutal, nosotros estamos en un proceso de democratización".



La serie, que se centra en dos jóvenes provenientes de estratos sociales opuestos, se estrena este viernes a las 20:00 horas por FOX Premium, mientras que en la aplicación del canal estarán disponibles los ocho capítulos completos desde esa misma noche. La producción fue elegida para participar de la competencia oficial del Festival Internacional de Series de Cannes, Canneseries, sentando un hito para la región; es la primera serie latinoamericana que será parte de la selección en esta primera edición.