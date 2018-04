El elenco de 'Aquí en la Tierra' hace preguntas a los candidatos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Gael García Bernal presentó la serie Aquí en la Tierra, en donde es productor y director. Según el actor, la producción de FOX buscará abrir el debate sobre la política mexicana. En esa misma línea, este domingo será el primer debate entre los candidatos a la presidencia del país. Gael y sus compañeros de escena tienen varias preguntas para los protagonistas de esta la contienda electoral.



Gael García Bernal

"¿Cómo es para ellos saber que tomarán decisiones que son impopulares?"

"México es una chambota. En ese puesto hay que tomar decisiones que son muy impopulares, porque México es muy variado. Quisiera saber cómo es su proceder intelectual porque estamos hablando de tomar decisiones para un país, porque es algo muy difícil.



Además, porque hasta ahora todavía hay quien está defendiendo lo indefendible y eso también es una decisión..."



Daniel Giménez-Cacho

"A Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que el petróleo es patrimonio del país, ¿cómo va revertir la reforma energética?"



El actor dice que es escéptico respecto al debate porque reconoce que no tiene confianza en las respuestas que puedan dar. Además, reconoce que el formato le da flojera, pero que lo vería sólo por morbo, "para saber quién gana". El protagonista de la serie señaló que su pregunta sería para Andrés Manuel López Obrador y así cuestionar su discurso respecto al valor del petróleo.



Alfonso del Dosal

"La pregunta sería más bien para nosotros: ¿Qué vamos a hacer todos los días por mejorar nuestro país?"



"El cambio está en nosotros, ellos están ahí diciendo sus propias cosas, pero la realidad es que en nosotros está cambiar, hacer un país mejor".



Tenoch Huerta

"¿Están ahí porque quieren trascender o sólo para cobrar la quincena?"



"Tengo muchas preguntas que no creo que me contesten, pero me gustaría saber por qué están ahí, por qué decidieron estar. Las decisiones que van a tomar son individuales, sin embargo, la trascendencia de los pueblos va de la mano de sus líderes. Hemos sobrevivido a más de 70 años del PRI, demostrando lo chingones que somos. En dos horas levantamos la ciudad después del temblor".



Dolores Heredia

"¿Qué acciones tomarán con respecto a la Ley de Seguridad Interior? ¿Qué van a hacer con los migrantes de nuestra frontera sur? ¿Qué harán respecto a los feminicidos?"



"Lo que no me gusta del formato es que terminan contestando algo para atacar a otro, no para mostrar cuáles son sus verdaderas propuestas".