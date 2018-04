Fans consideran que Luismi luce diferente

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Luis Miguel, en el "ojo del huracán" por su serie biográfica, así como por su regreso al Auditorio Nacional, volvió a llamar la atención por su aspecto físico.



Pero esta vez no fue por tener algunos kilitos de más, sino porque luce diferente en cuanto a su apariencia.



En redes sociales hubo muchas críticas al respecto.

"Cantas divino!! Aunque estás cambiado… pero eres mi sol"; "(sic) Qué te paso Luis Mi?"; "Tanto cambió en apenas unos meses"; "Me da mucha pena verlo así, y no es por criticarlo, no quiero que se ofendan, pero seamos sinceras, se nota mucho que algo le pasa", citan en las redes sociales algunos de sus seguidores.



Hay quienes comentaron que ya parece de plástico o que si en realidad no se trataba de un doble de "Luismi".



"Muy rubioooo (sic)... cara de ebrio y parece más el doble que el verdadero... sorry", escribieron.



Lo cierto es que Luis Miguel está de regreso luego de sus problemas legales.