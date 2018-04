Gozan inicio de 'Y mañana será otro día…mejor' entre palomitas

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Todavía no daban las 16:30 horas pero en el Foro 11 de Televisa San Ángel el elenco y el equipo de producción de la telenovela "Y mañana será otro día...mejor", se preparaban con palomitas, dulces y refrescos para ver la transmisión del primer capítulo la tarde de ayer.



"¿Carlos Moreno dónde estás? Ven para acá y siéntate a mi lado", gritaba Angélica Vale al productor, cuando faltaban sólo siete minutos para que iniciara la telenovela.



Entonces el drama escrito por Martha Carrillo y Cristina García dio inicio a través de Las Estrellas. Cada vez que un personaje hacía su primera aparición a cuadro todos aplaudían y gritaban vivas, y de vez en cuando se escuchaba las carcajadas de su protagonista Angélica Vale.



En primera fila estaban Alejandra Barros, Diego Olivera y Ana Layevska, quienes también forman parte del elenco, y no perdían detalle de la transmisión.



"La historia te lleva y es maravillosa, además ver el trabajo editado y terminado, algo que no habíamos podido hacer, está increíble. La gente se va a quedar picada porque toda la semana la historia va con esta intensidad", dijo Diego Olivera, que da vida a Camilo Sarmiento, el empresario atractivo que pronto se convertirá en papá soltero.



Temas como el cáncer de mama, el embarazo adolescente, los hijos ilegítimos, por mencionar algunos, fueron tocados en el primer capítulo del melodrama.



"Lo que pasa es que se trata de una novela corta, y cuando es así todos los días pasa algo que cambia completamente la historia, si se la pierden un día se van a perder", declaró Alejandra Barros.



Entre aplausos y abrazos fue como terminó este primer capítulo, "ver el primer capítulo es como un parto para mí", dijo Olivera.