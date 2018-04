Eminem y compañía 'asaltan' Coachella

INDIO, Califoria(Agencias)

Este domingo, Eminem se presentó en el Empire Polo Club de Indio, California para cerrar el primer fin de semana del Coachella 2018.



Durante su set, el artista cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III no solo debutó algunos tracks en vivo, sino que, fiel a la costumbre del festival, también invitó a varios amigos a que suban al escenario para ayudarlo con algunas canciones.



En primera instancia estuvo Skylar Grey, quien tuvo la difícil tarea de suplantar a Beyoncé, Dido y Rihanna en “Walk on Water”, “Stan” y “Love the Way You Lie”, respectivamente.



Acto seguido, el oriundo de Detroit presentó a Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent. Junto al nacido en South Jamaica, Queens, el dúo realizó los tracks de 50, “Patiently Waiting”, “I Get Money” e “In Da Club”. Para cerrar el momento, ambos interpretaron su colaboración de 2009, “Crack a Bottle”.



Finalmente, ya llegando al cierre del setlist, fue el momento del más destacado de los colaboradores: Dr. Dre, quien, tras ser presentado en medio de “The Real Slim Shady”, salió a interpretar una seguidilla de temas propios conformada por “Still D.R.E.”, “Nuthin’ but a ‘G’ Thang” y “Forgot About Dre”. Luego, el dúo realizó un cover del himno de 2Pac, “California Love”, canción producida por el propio Dre.