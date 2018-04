Gloria Trevi llora la muerte de su hija

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Gloria Trevi decidió sincerarse en la entrevista que brindó al periodista Gustavo Adolfo Infante, y compartió sus sentimientos sobre el fallecimiento de su hija Ana Dalay, quien nació en Brasil hace 18 años, justo en el momento en que las autoridades señalaron a la cantante de acoso de menores de edad. dentro del programa "El minuto que cambió mi destino"



La interprete explicó el por qué cree que tuvo que vivir la pérdida de su hija. "Uno no debe preguntarse por qué sino para qué, o sea, porque si preguntas por qué la pregunta está mal hecha, y tú tienes que confiar en Dios, entonces tu tienes que decir para qué, y la respuesta vino a mí, y es para ser una mejor persona", dijo La Trevi.



Sobre el paradero de Ana, la regiomontana contestó: "Yo no perdí a una hija, yo tengo una hija, y es mi camino de estrellas al cielo. Claro que me pregunté, sobre todo cuando supe que me habían mentido, y fui y busqué respuestas, y hablé con la persona que tenía la respuesta y ella me lo dijo, habló conmigo, y ahora yo sé que hija está con Dios".