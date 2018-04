El cantante regresa al cine

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

Ed Sheeran se encuentra negociando para hacer un cameo en el filme que tentativamente se llamará "All You Need Is Love" y hablará sobre un mundo en el que nunca existió el grupo The Beatles, informó Daily Mail.



De participar en la película, el cantante, de 27 años, no sólo aparecerá en ella, sino que grabará canciones para la misma.



"Es el mayor creador de hits en el planeta. Si alguien puede hacer mejor una película sobre las canciones de The Beatles, musicalmente hablando, es él", dijo una fuente de Working Title, estudio a cargo del largometraje.



Sheeran es conocido por ser un gran fan del cuarteto inglés. En 2014 participó en un tributo de los Grammy a The Beatles por los 50 años de su primera aparición en el show de Ed Sullivan, en 1964.



También interpretó una versión acústica de la canción "In My Life" para una audiencia de famosos que incluía a Paul McCartney y a Ringo Starr. A McCartney le gustó tanto, que le firmó la guitarra y en la dedicación lo llamó brillante.



Se rumora que los actores Himesh Patel y Lily James serán parte del elenco del filme, el cual será dirigido por Danny Boyle.



Ed Sheeran ha tenido cameos en la serie Juego de Tronos" y en la película "El Bebé de Bridget Jones".