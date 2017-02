Anuncian nuevo libro "Inferno Squad" de la saga Star Wars

(GH)

StarWars.com ha anunciado Inferno Squad, una nueva novela de Christie que llegará el 25 de julio y tratará sobre un escuadrón imperial de élite y su misión justo después de los eventos de Rogue One. Hasta el momento no hay más detalles sobre el libro pero sí un primer vistazo a la portada y la descripción oficial de su trama:La Rebelión puede tener héroes como Jyn Erso y Luke Skywalker. Pero el Imperio tiene a Inferno Squad. Después del humillante robo de los planes de la Estrella de la Muerte y la consiguiente destrucción de la estación de batalla, el Imperio está a la defensiva. En respuesta a esta impresionante derrota, la Armada Imperial ha autorizado la formación de un equipo de élite de soldados, conocido como Inferno Squad. Su misión: infiltrarse y eliminar los restos de Partisans de Saw Gerrera. Después de la muerte de su líder, los partidarios han llevado a cabo su legado extremista, decididos a frustrar el Imperio - no importa cuál sea el costo. Ahora, Inferno Squad debe demostrar su estatus como el mejor de los mejores y derribar a los partidarios desde dentro. Pero a medida que el peligro se intensifica y la amenaza del descubrimiento crece, ¿hasta dónde llegará Inferno Squad para garantizar la seguridad del Imperio?