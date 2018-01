Arrasa nueva serie de Netflix

MEXICALI, Baja California(GH)

Apenas dio inicio el 2018 y ya los fanáticos de las series en streaming ya tienen su nueva favorita.



A semanas de que Netflix lanzó ‘The End of the F*king World’, ya todos la están amando.



En redes sociales se ha vuelto un trending topic, pues la historia de la bizarra relación entre Alyssa (Jéssica Barden) y James (Alex Lawther) ha conquistado a los suscriptores de la plataforma de streaming.



La historia de este par de adolescentes del Reino Unido, que no tienen mucho en común más que el odio a sus familias, los hace emprender un camino juntos escapando de casa.



Esto por decir poco, cada uno tiene cualidades y gustos que pueden resultar raros para unos pero que hacen su historia más entretenida.



La serie está compuesta por 8 episodios de 20 minutos de duración cada uno, donde se vive el humor oscuro de sus protagonistas y de su supervivencia en la sociedad.



La actuación de los jóvenes es factor clave para que el público se enganche en cada episodio.



A Alex Lawther ya lo habíamos visto en Black Mirror en el episodio ‘Shut Up and Dance’, mientras que Jessica Barden cuenta a su vez con una extensa trayectoria en Reino Unido.



Tiene un soundtrack excelentemente bien colocado, que va desde The Buzzcocks hasta Fleetwood Mac. Incluso muchos críticos la consideran una mezcla entre Skins, Dexter y Bonnie & Clyde.



Si bien son apenas 8 episodios de corta duración, cada uno tiene la receta perfecta, giros inesperados en cualquier momento, aunque aún no se ha confirmado una segunda temporada.