National Geographic estrena la nueva serie 'The story of us con Morgan Freeman'

(GH)

¿Por qué algunas personas ascienden al poder y otras no? ¿Por qué nos enamoramos, no solo de parejas románticas sino de amigos y extraños? ¿Cómo fue que nuestra necesidad de compartir convicciones construyó la cultura humana? National Geographic busca la respuesta a estos grandes interrogantes y muchos más en la nueva serie “The Story of Us con Morgan Freeman” a partir del domingo 21 a las 21:00 horas.



De los creadores de la aclamada serie “The Story of God with Morgan Freeman”, esta expansión de la exitosa franquicia de National Geographic muestra una vez más a Freeman en un viaje por el mundo para conocer gente de diversas culturas cuyas vidas están determinadas de maneras sorprendentes por diferentes razones, esta vez explorando temas que unen a todas las personas.



En una época en la que los sucesos mundiales parecen estar dividiendo a las culturas, “The Story of Us” tiene el objetivo de revelar la humanidad en común en las personas. Cada uno de los seis episodios de una hora explora una sola fuerza o tema fundamental: libertad, paz, amor, división social, poder y rebeldía.



En el camino, Freeman se reune y habla con poderosos líderes mundiales, gente común con historias extraordinarias y muchos más.



“Hablar con tres presidentes y dos ganadores del premio Nobel de la Paz y viajar a remotas regiones de África y América Central fue una experiencia memorable para mí. Fue un viaje increíble por el mundo para entender cómo es que la cultura humana ha tomado tantas formas extraordinarias”, expresó Freeman.



Freeman viaja a distintas partes del mundo, incluida América Latina, para entrevistar a distintas figuras que incluyen a:



Rigoberta Menchú (Episodio “La libertad”), la activista política reconocida con un Premio Nobel que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos indígenas. Freeman viaja a Guatemala para conocer más sobre su historia.



Evo Morales (Episodio “La rebeldía”), Freeman llega a Bolivia para entrevistar al Presidente de Bolivia, el primer presidente indígena del país y América Latina.



Albert Woodfox ( Episodio “La libertad”), uno de los tres reclusos que fueron encerrados en confinamiento solitario en la Penitenciaría Estatal de Luisiana en abril de 1972 después del homicidio de un oficial penitenciario. Estuvo en régimen de aislamiento durante más de 43 años hasta que se anuló su condena en 2014. Fue puesto en libertad finalmente en 2016.



Paul Kagame ( Episodio “La paz”), el presidente de Ruanda cuyo pueblo fue capaz de establecer la paz después de una espantosa guerra civil. Freeman también se encuentra con una tutsi que se reconcilió con el hutu que mató a su familia.



Joshua Coombes ( Episodio “El amor”), un peluquero de Londres que inició un movimiento social mundial llamado #DoSomethingForNothing (haz algo por nada), alienta a la gente a realizar pequeños actos diarios de bondad. Para Coombes, eso significó ofrecer cortes de cabello gratuitos para los sin techo, como una manera de ayudarlos a recuperar su dignidad.



Megan Phelps-Roper ( Episodio “La humanidad”), miembro prominente de la Iglesia Bautista de Westboro antes de abandonarla en 2012. Desde entonces, se ha convertido en una defensora de la gente y las ideas que le habían enseñado a despreciar, especialmente el valor de empatizar con la gente que tiene convicciones ideológicas diferentes.



Presidente Bill Clinton (Episodio “Nosotros”), habla sobre lo que significa soportar el peso de ejercer gran poder, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.



Episodios



The Story of Us con Morgan Freeman: “La libertad”

Freeman viaja por el mundo intentando llegar a una mayor comprensión del concepto de libertad. Desde confinamiento solitario y campos de trabajos forzados hasta tabúes sociales y leyes que entorpecen la expresión, la libertad parece ser una lucha constante. Como individuos y como naciones, el interrogante es el mismo: ¿alguna vez seremos realmente libres?



The Story of Us con Morgan Freeman: “La paz”

Freeman viaja por el mundo para estudiar los ciclos de guerra y de paz. Desde el combate ritual de la sagrada festividad del Tinku en Bolivia hasta el programa de reconciliación post genocidio de Ruanda, este episodio explora la enorme capacidad de la humanidad para la violencia y la interminable búsqueda de la armonía. El conflicto puede impulsar la innovación, pero ¿es necesaria la guerra? Las barreras físicas y el miedo a la destrucción pueden hacer al hombre más cauteloso, pero ¿es la paz la mera ausencia de guerra?



The Story of Us con Morgan Freeman: “El amor”

¿Puede el amor cambiar el mundo? Freeman se ha propuesto la misión de comprender cómo esta fuerza básica nos une como especie. Desde orfanatos y campos de batalla hasta matrimonios concertados y la vida en la calle, Freeman ve cómo se puede encontrar amor en los lugares más inesperados y cómo esta fuerza inspira a todos.



The Story of Us con Morgan Freeman: “La humanidad”

¿Podemos salvar la brecha entre “nosotros y ellos”? En una época en la que el mundo entero parece estar polarizándose en campos irreconciliables, Freeman realiza un viaje para buscar las fuerzas que separan, desde la intolerancia de las diferencias hasta el miedo a los extraños y las posibilidades que tenemos para unirnos.



The Story of Us with Morgan Freeman: “Nosotros”

¿Es posible encontrar una manera de distribuir el poder de manera tal que todos puedan dar su opinión? Un presidente de Estados Unidos explica los desafíos de tomar decisiones que afectan a cientos de millones de personas, y Freeman se entera de una mujer africana que creó una sociedad sin hombres. Luego explora cómo el auge de internet podría cambiar de manera fundamental el funcionamiento de la democracia.



The Story of Us with Morgan Freeman: “La rebeldía”

Freeman busca entender qué es lo que hace que una rebelión tenga éxito, lo que lo lleva a encontrarse cara a cara con exiliados, delatores, hackers y líderes de movimientos. Desde Berlín a Bolivia y a Estados Unidos, ve el coraje, la dedicación, el arduo trabajo y la esperanza que hace falta para tratar de cambiar el mundo.



The Story of Us es una producción de Revelations Entertainment para National Geographic. Por parte de Revelations Entertainment, los productores ejecutivos son Morgan Freeman, Lori McCreary y James Younger. Por parte de National Geographic, la productora ejecutiva es Betsy Forhan; Kevin Tao Mohs es vicepresidente de producción y desarrollo; y Tim Pastore es presidente de programación y producción original.



El 27% de las ganancias de National Geographic Partners son destinadas a National Geographic Society y reinvertidas para financiar a investigadores y exploradores en trabajos de ciencia, conservación y educación para extender nuestro conocimiento del planeta.