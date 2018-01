'Fear the Walking Dead' regresa con una cuarta temporada el 15 de abril

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

AMC anunció hoy que la serie original de AMC Studios, “Fear the Walking Dead”, regresa para una cuarta temporada el domingo 15 de abril a las 22:00 horas, el mismo día del estreno en Estados Unidos.



AMC estrenará nuevos episodios todos los domingos a las 22:00 horas.



En la cuarta temporada de “Fear the Walking Dead”, veremos el mundo de Madison Clark (Kim Dickens) y su familia a través de nuevos ojos: Los ojos de Morgan Jamen (Lennie James), quien se une a la historia desde el mundo de “The Walking Dead”.



El pasado inmediato de los personajes se mezcla con un presente incierto de lucha y descubrimiento mientras conocen a nuevos amigos, enemigos y amenazas.



Luchan por ellos mismos, entre ellos y contra una legión de muertos para construir de algún modo una existencia frente a la aplastante presión de las vidas que se deshacen.



Habrá oscuridad y luz, terror y gracia; los heroicos, los mercenarios y los cobardes, todos chocando juntos hacia una nueva realidad de "Fear the Walking Dead".



Producida por AMC Studios, “Fear the Walking Dead” cuenta con la producción ejecutiva de Scott M. Gimple, los showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg, Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd y Greg Nicotero. La nueva temporada consiste de 16 episodios y la última mitad de la temporada se estrenará más adelante en 2018.