'Si llego a los 50 seré feliz', decía Dolores O'Riordan

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Dolores O'Riordan, la fallecida vocalista de Cranberries, declaró en una entrevista de 2014 que deseaba llegar a los 50 años.



La cantante irlandesa fue encontrada muerta, el pasado 15 de enero, en un hotel de Londres. Tenía 46 años.



El diario británico "Mirror" recuerda una entrevista que Dolores ofreció en 2014 a su amigo Barry Egan. En la plática habló de sus problemas de depresión y de su intento de suicidio en 2013.



Comentó que había tenido que convencerse de bajar el ritmo a su vida y no sentirse culpable, "porque no voy a vivir tanto tiempo. Tengo 43, si llego a los 50 seré feliz. Me refiero a eso".



Acerca de su intento de suicidio, Dolores declaró que intentó hacerlo mediante una sobredosis.



Trascendió también que la cantante había sido diagnosticada con trastorno bipolar y en 2013 reveló que había sido víctima de abusos sexuales cuando era niña.