La canción que ya no grabó O'Riordan

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Luego de darse a conocer el fallecimiento de la vocalista de The Cranberries, las reacciones de los fans fueron sobre todo de incredulidad.



Destacó también el recuerdo de la última foto publicada por Olé Koretsky, quien fuera novio de la cantante desde hace tres años. Fue una foto publicada el 1 de enero en donde se les veía a ambos abrazados, mientras que la última foto publicada en la cuenta de Instagram del grupo D.A.R.K, proyecto alterno en el que participaban O’Riordan y Koretsky, fue subida a la plataforma el 26 de diciembre del año pasado.



En la captura se ve a la compositora sonriente parada frente a un árbol de Navidad, con un mensaje encima en el que se lee "Let it snow" (Deja que nieve). A la cantante también le sobreviven también sus tres hijos Taylor Baxter, Molly Leigh y Dakota Rain, producto de un matrimonio de 20 años con Don Burton, a quien conociera en los 90 mientras The Cranberries y Duran Duran, banda de la que era mánager, estaban de gira y donde nació el amor.



Duran Duran expresó a través de sus redes sociales su pesar.



"Estamos devastados de escuchar las noticias del fallecimiento de Dolores O’riordan. Nuestros pensamientos están con su familia en estos momentos".



La Policía británica informó que no considera "sospechosa" la muerte de la Dolores O'Riordan. Un portavoz de Scotland Yard recordó que los agentes encontraron el cuerpo ya inerte de la artista, de 46 años, en su habitación de un céntrico hotel de la capital del Reino Unido, donde se encontraba para participar en una "breve sesión de grabación", explicó su representante.



El portavoz policial indicó que la "muerte no se considera sospechosa" y que sus causas son aún "inexplicables", por lo que el caso, agregó, está en manos del forense, quien determinará las circunstancias exactas del fallecimiento repentino de O'Riordan.



La cantante, ciertamente, se encontraba en Londres con el fin de grabar una nueva versión de "Zombi", de la mano del grupo Bad Wolves, con el que tenía planeado entrar al estudio y darle un toque rockero a este tema, mismo que compusiera ella hace más de 20 años.



La banda expresó en un mensaje firmado por el cantante Tommy Vext: "Estamos en shock y tristes por la noticia del fallecimiento de Dolores, a unas cuantas horas de que grabara sus vocales en nuestra versión de "Zombie".



Siempre tuvimos un gran y profundo respeto a ella como artista y vocalista, ella nunca tuvo miedo de exponer su alma en su música y letras.



"Zombie es una canción increíblemente personal y, aunque somos una banda de hard rock, siempre sentimos la crudeza y la honestidad que proyectaba en el escenario y en sus grabaciones era algo a lo que todas las bandas debían aspirar, independientemente del género.



Cuando escuchamos que le gustaba nuestra versión y que quería cantar en ella, fue el mejor cumplido que una nueva banda, o cualquier banda, pudo haber recibido".



Vext explicó que, obviamente, la nueva versión de la canción está dedicada a ella: "Nuestros corazones están rotos porque no pudimos ver esta colaboración y nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos, seres queridos y admiradores en Irlanda y en todo el mundo. Esperamos poder hacerla sentir orgullosa al compartir nuestra versión de 'Zombie' con el mundo".



Otro artista que lamentó el fallecimiento de la cantante fue el presentador y comediante James Corden, quien recordó haberla conocido en su adolescencia.