Salma la independiente llega a Sundance

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Desde hace 36 años el Festival de Cine de Sundance es el encargado en gran parte de darle difusión a todos aquellos trabajos estadounidenses e internacionales con toque independiente para que puedan llegar a otras latitudes y con ellos el trabajo de sus realizadores sea conocido.



Cuando lo creó, Robert Redford tenía en mente que este festival sirviera para atraer a distribuidores y estudios cinematográficos para que ayudaran a estos largometrajes a encontrar una corrida nacional y mundial.



Desde hace años, México ha tenido una presencia significativa en este encuentro fílmico desarrollado en Park City, Utah. Por él han pasado Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu o Alfonso Cuarón. Este año no será la excepción para los realizadores mexicanos, pues una de las cintas más esperadas del festival es “Beatriz at dinner”, reciente trabajo de la veracruzana Salma Hayek, filme de corte independiente cuya premier mundial será en este festival.



En entrevista, John Nein, jefe de programación de Sundace, habló sobre las razones para presentar en este festival el nuevo trabajo de Hayek.



“Es una película hermosa, es un filme muy pequeño e independiente en el que lo que brilla son las actuaciones, la dirección y el estupendo guión de Mike White, la película tiene el verdadero espíritu de Sundance”, explicó Nein.



Según el programador, el que existan películas como la protagonizada por Hayek es un claro indicio de que el festival y las películas que presentan gozan de un buen momento.



“En Sundance siempre nos hemos preocupado por la diversidad, que las películas que se presentan sean totalmente distintas, que hablan de problemáticas distintas, es difícil escoger nuestra programación cada año. Tratamos de que siempre exista un equilibrio y que haya proyectos que hablen sobre problemas sociales, políticos, raciales, que exploren el mundo a través de sus sociedades”.



Aunque a lo largo de los años la visión acerca de lo que significa el cine independiente ha cambiado, Nein explicó que lo que permanece inamovible es el objetivo del encuentro: crear lazos entre industria y realizadores, apoyados en la multiculturalidad de los proyectos.



“Hoy existe un tema internacional mucho más grande. Además la naturaleza de lo que es la película indie ha cambiado y hemos tratado de movernos con eso, manteniéndonos fieles a nuestra visión inicial de apoyar películas independientes. Hoy hemos visto como cintas que se han presentado con nosotros después se han vuelto un éxito mainstream”.



John, quien lleva 15 años trabajando en el festival, sabe que la clave del éxito que tiene Sundance radica en la variedad que año con año presenta y en que siempre buscan que las voces de todo el mundo tengan una pantalla en Utah.



“Creo que este festival es un buen lugar para que se expresen los cineastas que en ocasiones no son vistos por la industria y que si sus trabajos son buenos pueden dar el salto”.



Con el ojo en los mexicanos.



En los años que Nein tiene en la curaduría del festival ha percibido algo: el cine mexicano y sus artífices han adoptado una visión más profesional a la hora de crear sus propuestas, algo que hace que actualmente los realizadores mexicanos sean de los más galardonados a nivel mundial.



“El cine hecho por mexicanos y en México ha crecido, hemos visto como cada vez son más las propuestas que nos llegan y lo mucho que se ha incrementado su industria. Por el festival han pasado (Alfonso) Cuarón, Guillermo (Del toro) o Alejandro (González Iñárritu) y la gente muere por ver lo que presentan, es una especie de euforia que crece más y más”, detalló.



El programador nacido en Irlanda calificó de “titánica” la labor que todos los involucrados (incluyendo Robert Redford, quien este año presenta además la cinta de Netflix, Discovery) hacen para que anualmente se presente lo más destacado del cine mundial en el festival.



“Desde pequeño he sentido que había un mercado para películas extranjeras en Estados Unidos que no era muy explotado. A menudo se pasa por alto, pero mucha gente aquí quiere escuchar las voces de los cineastas extranjeros. Mi mayor interés personal es cultivar el programa internacional y llevar la exposición a películas de todo el mundo. Es una parte importante de mi mandato porque es un momento para entender las diferentes culturas del mundo y la narración es una gran manera de hacer eso”.



Este año el festival de Sundance se desarrollará del 19 al 24 de enero en Park City, Utah, donde entre otras, se presentarán los filmes “Manifesto”, protagonizado por Cate Blanchet, así como el filme “Before I fall”, en el que participa el mexicano Diego Boneta.



Por su parte, el canal Sundance Channel se une a la celebración del Sundance Film Festival con una selección especial de 10 films. El ciclo de 10 días de duración presenta películas destacadas, otros estrenos y largometrajes que han dejado profunda huella en el cine independiente. “10 days of sundance” ofrecerá al público una selección de las mejores películas del aclamado festival.