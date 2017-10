Actor de 'Game of Thrones' fallece a los 94 años

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En paz y rodeado de su familia falleció hoy el veterano actor británico Roy Dotrice, quien interpretó a Hallyne el Piromante en la segunda temporada de la popular serie de HBO Game of Thrones.



Originalmente, Dotrice, de 94 años, interpretaría al Gran Maestre Pycelle, pero no pudo hacerlo por razones médicas y el papel quedó en manos de Julian Glover.



El británico también actuó en la película ganadora de ocho premios Oscar "Amadeus", donde hizo el papel de Leopold Mozart, el padre de de Wolfgang Amadeus Mozart. Además trabajó en "Hellboy II", "Señor y Señora Smith", y la "La letra escarlata", entre muchas otras cintas.



Asimismo, el actor narró los audiolibros para cada entrega de la serie de George R.R. Martin, lo que en 2004 le valió un lugar en el Libro Guinness de los Récords por interpretar con su voz el mayor número de personajes, 224 en total.



Según informó The Mirror, Dotrice también narró muchas adaptaciones de cuentos para Disney e incluso fue nominado para un premio Grammy por "La Sirenita".



Fue merecedor de un Premio Tony en 2000 y fue reconocido por la Academia Británica de Televisión como el mejor actor en la serie "Misleading Cases".



En 2008 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. Dotrice estuvo casado con la también actriz Karen Dotrice, de quien enviudó en 2007.



La pareja tuvo tres hijas, entre ellas Karen Dotrice, quien interpretó a Jane Banks, la hija del banquero George Banks, en el clásico de Disney "Mary Poppins".