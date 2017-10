La Chilindrina aparece en el nuevo tráiler de 'Stranger Things'

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El doctor Martin Brenner continúa con sus experimentos. Ahora lo hace con un personaje emblemático de la televisión mexicana: "La Chilindrina".



El video de cuatro minutos inicia con "La Chilindrina" en un cuarto de experimentos. Lo que ella debe hacer es abrir una lata con sus poderes psíquicos. Al lograrlo explota y ella llora.



"Si tantas ganas tenías de hacer este experimento lo hubieras hecho tú, no que a mí me dejas todas las cosas sucias. ¡Ya no te quiero!", dice "La Chilindrina". "Lo que tienes de abusivo lo tienes de abusivo", agrega.



En la siguiente escena "La Chilindrina" pregunta si se debe bañar. Con un casco es metida en una cápsula llena de agua y después es enviada a un cuarto oscuro.



"Estás en peligro. Tu papá es malo", dice una voz. Sin embargo, ella se detiene y dice que su papito es un encanto "pero es bien baboso. Si lo pongo de competencia con el cachetes de marrana aca, no sabes, empatados los dos a cero porque los dos son bien mensos. Fíjate, fíjate, fíjate".



"La Chilindrina es enviada a una habitación por dos hombres, a quienes arroja con sus poderes psíquicos. El doctor llega y le comenta: "Estás enferma, pero te voy a curar", a lo que ella responde: Te prometo que voy a ser tu niña buena y voy a hacer todos los experimentos que tú quieras. Te quiero mucho y voy a ser muy buena".



El promocional termina con la Chilindrina riéndose. Ha superado el millón de reproducciones y cuenta con cerca de 30 mil reacciones.